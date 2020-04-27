Дагестан получил более 840 млн рублей на борьбу с коронавирусом

МАХАЧКАЛА, 27 апреля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Дагестана получило средства в объеме 842 млн рублей, выделенные из федерального бюджета на борьбу с коронавирусной инфекцией, они будут направлены на обеспечение кислородом коек в перепрофилированных лечебных учреждениях, обеспечение медиков средствами индивидуальной защиты, а также приобретение нового аппарата компьютерной томографии, сообщили в понедельник в пресс-службе министерства.

"Деньги уже распределены между медицинскими организациями. На выделенные средства руководители медучреждений должны обеспечить подвод кислорода к перепрофилированным койкам и приобрести средства индивидуальной защиты для медработников, а также закупить медицинское оборудование. Также на эти деньги планируется закупить новый компьютерный томограф для Республиканского центра инфекционных болезней. Главврачи несут персональную ответственность за своевременное освоение средств, направленных из федерального бюджета", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также уточнили, что из бюджета республики ГУ МЧС по Дагестану ранее были выделены деньги на приобретение средства индивидуальной защиты, а также дезинфицирующих средств для медицинских организаций республики.

"На сегодняшний день ими закуплено и передано в медучреждения 1,2 тыс. противочумных костюмов, более 2 тыс. многоразовых комбинезонов , 200 тыс. масок и 2 т дезинфицирующих средств. Работа по обеспечению лечебных учреждений средствами индивидуальной защиты продолжается", - уточнили в Минздраве.

В министерстве также отметили, что несоблюдение режима самоизоляции жителями республики привело к росту количества заболевших и повышенной нагрузке на врачей.

"Несмотря на многочисленные призывы оставаться дома, многие жители республики продолжали играть свадьбы, посещать увеселительные и развлекательные заведения, собирались большими группами на соболезнованиях, что привело к резкому скачку числа пациентов с внебольничной пневмонией и вызвало многократное увеличение нагрузки на медицинские организации. Больницы и медперсонал работают на пределе, на фоне происходящего и образовался дефицит средств индивидуальной защиты, который сегодня постепенно ликвидируется", - пояснили в министерстве.

О ситуации с коронавирусом в республике

По данным оперативного штаба по Республике Дагестан, на утро понедельника в республике зарегистрировано 994 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 167 случаев заражения зарегистрировано за последние сутки. 48 человек выздоровели, 11 умерли. В настоящее время на изоляции в республике находятся 2 451 человек.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 87 147 случаев заражения, выздоровели 7 346 человек, умерли 794. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.