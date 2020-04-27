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Создание лесопожарного центра на севере Красноярского края потребует 5 млрд рублей

С начала пожароопасного сезона площадь пожаров в крае составила почти 20 тыс. га

НОВО-ОГОРЕВО, 27 апреля. /ТАСС/. Создание лесопожарного центра на севере Красноярского края потребует вложений в размере порядка 5 млрд рублей. На эти цели необходимо федеральное финансирование, сообщил в понедельник губернатор региона Александр Усс в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным по ситуации с паводками и пожарами на территории страны.

Усс в августе 2019 года предложил разместить на севере региона лесопожарный центр. Проблема тушения лесных пожаров прошлым летом обострилась, из-за охваченных огнем больших площадей вводились специальные режимы, ограничивающие выбросы предприятий и предполагающие сокращение времени пребывания людей на улице.

"Федеральное финансирование <…> на создание лесопожарного центра не предусмотрено. Деньги значительные, но вполне подъемные, - порядка 5 млрд рублей. Я попросил бы, Владимир Владимирович, вернуться к решению этого вопроса", - сказал Усс, добавив, что силы и средства центра смогут тушить пожары не только в труднодоступных районах на севере Красноярского края, но и части Якутии.

С начала пожароопасного сезона площадь пожаров в крае составила почти 20 тыс. га против 2 тыс. га за аналогичный период прошлого года. Всего в 2019 году в регионе было зарегистрировано около 2 тыс. лесных пожаров, их общая площадь составила более 2,4 млн га. В основном пожары действовали на севере. В центральной и южной части региона температура достигает 30-35 градусов выше нуля. С 24 апреля в крае действует режим ЧС в лесах.

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РоссияАрктика сегодняКрасноярский край
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