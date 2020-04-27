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Пандемия коронавируса нового типа

На Ставрополье медикам, заболевшим COVID-19, выплатят до 1 млн рублей

Семья медика в случае его смерти получит 3 млн рублей

СТАВРОПОЛЬ, 27 апреля. /ТАСС/. Власти Ставропольского края разработали законопроект о предоставлении единовременных выплат медицинским работникам, которые оказывают помощь заразившимся коронавирусом. До 1 млн рублей получат медики в случае заражения, 3 млн рублей получит семья медика в случае его смерти, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе губернатора края.

"Нормативный правовой акт предусматривает выплату единовременного социального пособия в размере до 1 млн рублей медицинскому сотруднику, заразившемуся COVID-19 при исполнении своих профессиональных обязанностей, - в зависимости от степени вреда здоровью. В случае смерти медика от коронавирусной инфекции выплата членам семьи должна составить 3 млн рублей", - говорится в сообщении.

Разработанный законопроект направлен в думу Ставропольского края. "Врачи фактически работают в условиях рисков, близких к военным. Они, как и их семьи, должны быть защищены", - цитирует пресс-служба губернатора Владимира Владимирова.

В регионе уже начисляют стимулирующие выплаты медицинским работникам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами. Дополнительные выплаты получили специалисты 47 медучреждений края за период работы с 18 по 31 марта 2020 года. Общий объем выплат составил 5 млн рублей.

В Ставропольском крае с начала пандемии выявлено 453 случая заражения COVID-19, 73 пациента выздоровели, 7 пациентов скончались. В субботу глава края сообщил о первом случае смерти медика, работавшего с пациентами с коронавирусом. Ранее главный врач городской клинической больницы №2 Ставрополя Анатолий Былим сообщил ТАСС, что у него и нескольких его коллег подтвердилось наличие коронавируса.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский крайПандемия коронавируса нового типа
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