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Пандемия коронавируса нового типа

Кадыров поручил рассмотреть поэтапную отмену ограничений из-за коронавируса в Чечне

По словам главы республики, благодаря введенным ограничительным мерам в регионе наблюдается небольшая положительная динамика

ГРОЗНЫЙ, 27 апреля. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил оперативному штабу рассмотреть возможность поэтапного снятия незначительных ограничительных мер, введенных из-за новой коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил в понедельник на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Поручил руководителю оперштаба Магомеду Даудову рассмотреть возможность поэтапного снятия незначительных ограничительных мер. Если позволяет эпидемиологическая обстановка, можно постепенно открывать мелкие субъекты бизнеса - маленькие магазины, техстанции, заправки, в которых задействовано минимальное количество персонала", - написал он.

По словам Кадырова, благодаря введенным ограничительным мерам в регионе наблюдается небольшая положительная динамика. "Понизилась агрессивность вируса, 62% зараженных бессимптомно переносят заболевание. К сожалению, за истекшие сутки количество инфицированных увеличилось на 22 человека и составило 409 больных. Выписаны из больниц 23 человека, а семь подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, еще 106 аппаратов имеются в резерве", - уточнил он.

Глава региона также отметил, что уровень безработицы в связи с кризисом в Чечне повысился до 9,4%. "Заняться вопросом упрощенного получения документов при оформлении мер господдержки для жителей республики поручил председателю правительства Чеченской Республики Муслиму Хучиеву", - добавил Кадыров.

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияСеверный КавказСКФОЧечняПандемия коронавируса нового типа
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