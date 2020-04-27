Кадыров поручил рассмотреть поэтапную отмену ограничений из-за коронавируса в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 27 апреля. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил оперативному штабу рассмотреть возможность поэтапного снятия незначительных ограничительных мер, введенных из-за новой коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил в понедельник на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Поручил руководителю оперштаба Магомеду Даудову рассмотреть возможность поэтапного снятия незначительных ограничительных мер. Если позволяет эпидемиологическая обстановка, можно постепенно открывать мелкие субъекты бизнеса - маленькие магазины, техстанции, заправки, в которых задействовано минимальное количество персонала", - написал он.

По словам Кадырова, благодаря введенным ограничительным мерам в регионе наблюдается небольшая положительная динамика. "Понизилась агрессивность вируса, 62% зараженных бессимптомно переносят заболевание. К сожалению, за истекшие сутки количество инфицированных увеличилось на 22 человека и составило 409 больных. Выписаны из больниц 23 человека, а семь подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, еще 106 аппаратов имеются в резерве", - уточнил он.

Глава региона также отметил, что уровень безработицы в связи с кризисом в Чечне повысился до 9,4%. "Заняться вопросом упрощенного получения документов при оформлении мер господдержки для жителей республики поручил председателю правительства Чеченской Республики Муслиму Хучиеву", - добавил Кадыров.