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Пандемия коронавируса нового типа

Чайка передал для медработников Ингушетии 1 тыс. защитных масок и перчаток

В настоящее время в республике 590 зараженных коронавирусом

МАГАС, 27 апреля. /ТАСС/. Медработники Ингушетии получили в понедельник 1 тыс. защитных масок и перчаток, которые были закуплены для них на собственные средства полномочным представителем президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрием Чайкой.

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"Полномочный представитель президента РФ в СКФО Юрий Чайка закупил на собственные средства комплекты одноразовых средств защиты для медработников. Министерство здравоохранения Ингушетии получило сегодня 1 тыс. масок и столько же одноразовых медицинских перчаток", - говорится в сообщении пресс-службы республиканского Минздрава.

Ранее подобные акции были проведены и меценатами региона, которые передают в медучреждения республики маски, перчатки, антисептики и защитные костюмы.

По данным оперативного штаба региона, в Ингушетии за последние сутки зафиксировано 38 новых случаев заражения коронавирусом, всего в республике 590 инфицированных. В тяжелом состоянии в реанимации находятся 60 человек, из них 13 пациентов - на аппаратах искусственной вентиляции легких. С 30 марта в регионе умерли 18 человек с коронавирусом, выздоровели 97.

Теги
Чайка, Юрий ЯковлевичРоссияИнгушетияСКФОПандемия коронавируса нового типа
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