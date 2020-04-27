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Сквер 60-летия Победы благоустроят в 2020 году в ставропольском селе Грачевка

Там появятся зоны для отдыха, площадка для воркаута и военные композиции

ПЯТИГОРСК, 27 апреля. /ТАСС/. Сквер 60-летия Победы благоустроят по национальному проекту в 2020 году в селе Грачевка Ставропольского края. Там появятся зоны для отдыха, площадка для воркаута и военные композиции, сообщили журналистам в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

"В Сквере 60-летия Победы - центральном в селе Грачевка - в этом году пройдут работы по благоустройству в рамках приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды. После ремонта здесь будет создано несколько зон. Среди них фотозона, зона для отдыха и спорта для пожилых граждан, зона с детской площадкой и воркаутом, а также зона с композициями "Звезда" и "Стена Памяти" на входе к памятнику", - говорится в сообщении.

Планируется обновить пешеходные дорожки, клумбы, установить скамьи, урны и фонари.

Сквер расположен в центре села, он примыкает к площади у памятника "Братская могила воинов, павших в годы Гражданской и Великой Отечественной войн в 1918 г., 1943 г."

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей.

Теги
СКФОСтавропольский край
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