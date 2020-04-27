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Власти Приамурья предусмотрели на борьбу с паводками втрое больше средств, чем в 2019 году

В этом году на эти цели выделили 400 млн рублей

ТАСС, 27 апреля. Власти Амурской области предусмотрели на борьбу с паводками в 2020 году 400 млн рублей - втрое больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил губернатор Василий Орлов в понедельник на президентском совещании в режиме видеоконференции, посвященном ситуации с паводками и пожарами.

Летом и осенью 2019 года регион пережил мощный паводок. Тогда в Приамурье пострадали 329 фермерских хозяйств, подтопило 135 населенных пунктов. Режим чрезвычайной ситуации, объявленный в области в июле, был отменен только в декабре.

"Сформирован резервный фонд правительства Амурской области. В этом году он составит 400 млн рублей. Для сравнения: в прошлом году это было 120 млн рублей", - сказал Орлов.

Губернатор добавил, что создан резерв материальных ресурсов на 355 млн рублей, что также больше, чем в прошлом году. По словам Орлова, подготовка к паводку идет по графику, ситуация находится под контролем.

"Реки вскрываются своевременно; водохранилища, гидроэлектростанции способны аккумулировать весь весенний паводок. При этом подчеркиваю, что обычно у нас проблемы по паводку наступают в июле-августе, поэтому мы к этой ситуации готовимся", - добавил он.

Теги
РоссияАмурская областьОрлов, Василий АлександровичДальний Восток
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