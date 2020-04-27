Более 3 тыс. заявок по доставке продуктов выполнили по акции "Мы вместе" в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 апреля. /ТАСС/. Волонтеры акции "Мы вместе" выполнили более 3 тыс. заявок по доставке продуктов, медикаментов и другой продукции в условиях распространения нового коронавируса в Северной Осетии. К акции присоединился главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев, сообщили в пресс-службе отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) по республике.

"Акцию #МыВместе в Северной Осетии поддержали: главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев, участники проекта "Мейкеры против COVID-19" и Российский красный крест. На сегодняшний день региональным штабом акции #МыВместе в Северной Осетии отработано более 3 тыс. заявок. Каждый день ряды штаба пополняются новыми волонтерами и меценатами", - говорится в сообщении.

Так, благодаря поддержке депутата республиканского парламента, главного тренера сборной России по вольной борьбе Дзамболата Тедеева волонтеры регионального штаба по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам в условиях распространения коронавирусной инфекции раздали 500 продуктовых наборов малоимущим семьям.

В числе участников акции #МыВместе и инженеры Центра молодежного инновационного творчества "FabLab Alania" и Детского технопарка "Кванториум-15", которые при поддержке Фонда содействия инновациям регионального минобрнауки создают средства индивидуальной защиты для медработников. Ребята откликнулись на просьбу волонтеров обеспечить щитками для лица медицинский персонал Детской республиканской клинической больницы.

Пополняли ряды акции #МыВместе и представители североосетинского отделения Российский красный крест. "Мы надеемся, что наш большой опыт по раздаче гуманитарной помощи также будет способствовать улучшению социальной ситуации в республике", - отметил руководитель регионального отделения Российский красный крест Сергей Небасуй, которого цитирует пресс-служба.

Акция #МыВместе проводится во всех регионах страны. Телефон горячей линии: 8 (800) 200-34-11. Кол-центр работает в режиме 24/7. Любой желающий может предложить свою помощь или стать волонтером, позвонив по указанному номеру или зарегистрировавшись на сайте мывместе2020.рф.