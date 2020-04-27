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В Архангельской области восстановят Дом создателей первой русской коммерческой верфи

На восстановление "Дома Бажениных" направят 20 млн рублей

ТАСС, 27 апреля. Дом купцов Бажениных, создателей первой русской коммерческой судостроительной верфи, восстановят в Холмогорском районе Архангельской области. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства культуры региона.

"Правительством Архангельской области проведена работа по привлечению инвестиций к проекту восстановления старинного строения. Два года переговоров и консультаций с экспертами, представителями бизнес-сообщества и другими заинтересованными сторонами увенчались успехом. Руководство Объединенной судостроительной корпорации и АО "ПО "Севмаш" направило 20 млн рублей на восстановление объекта культурного наследия регионального значения "Дом Бажениных", - говорится в сообщении.

После проведения необходимых работ "Дом Бажениных" откроет свои двери как музейный объект с экскурсионным обслуживанием, также там будет гостевой дом.

Купец Осип Баженин - уроженец деревни Вавчуга Холмогорского района Архангельской области, основатель первой русской коммерческой судостроительной верфи. Построенные на Вавчугской верфи суда ходили в Норвегию, Великобританию, Голландию. Во время царских визитов Осип Баженин принимал Петра I в своем доме в Вавчуге.

Теги
РоссияАрхангельская область
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