Кумпилов: план ремонта дорог в Адыгее нужно выполнить, несмотря на ситуацию с пандемией

МАЙКОП, 27 апреля. /ТАСС/. Установленный на текущий год план по ремонту автодорог и благоустройству территорий в Адыгее в рамках реализации соответствующих нацпроектов должен быть выполнен вне зависимости от ситуации с коронавирусом. Об этом глава республики Мурат Кумпилов заявил в понедельник в рамках видеоселекторного совещания с руководством муниципалитетов и кабинета министров республики.

"Несмотря на складывающуюся ситуацию с коронавирусом, необходимо максимально качественно и в срок выполнить все ремонтные работы по дорожным объектам и благоустройству территорий", - сказал Кумпилов. Он отметил, что, если власти региона не выполнят намеченное, то это может повлиять на формирование доходной части бюджета. Это, по словам Кумпилова, "напрямую влияет на выполнение обязательств перед населением".

"В первую очередь, это касается реализации нацпроектов, никто не снимал с нас ответственности по данному направлению работы", - отметил он. Кумпилов в этой связи подчеркнул важность перспективного планирования и финансового обеспечения работ в рамках нацпроектов.

В пресс-службе главы республики напомнили, что к 1 августа все работы, запланированные на текущий год в рамках нацпроектов по ремонту дорог и созданию комфортной городской среды, должны быть завершены. По информации пресс-службы, всего на год в регионе запланировано благоустройство 14 общественных и 35 дворовых территорий. "Также в каждом из районов республики предполагается благоустроить не менее одной общественной и одной дворовой территории", - сказали в пресс-службе. Сейчас в муниципалитетах завершаются конкурсные процедуры, а в Майкопе, Красногвардейском районе и Яблоновском городском поселении уже началось благоустройство территорий.

"Кроме того, во всех муниципальных образованиях уже определены общественные территории, которые планируется благоустроить в 2021 году. Для этого в муниципалитетах были проведены рейтинговые голосования и общественные обсуждения", - отметили в пресс-службе.

Также в рамках реализации регионального проекта "Дорожная сеть" в этом году в республике планируется отремонтировать и реконструировать 41 дорожный объект общей протяженностью 47 км. В следующем году по этой же программе намечено охватить 47 объектов протяженностью 65,1 км.