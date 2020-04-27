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Пандемия коронавируса нового типа

В Северной Осетии юные инженеры начали изготавливать альтернативные средства защиты

Первую партию средств защиты уже передали в центральную районную больницу Пригородного района, Республиканскую детскую клиническую больницу и на станцию скорой помощи

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 апреля. /ТАСС/. Юные инженеры Северной Осетии присоединились к сообществу добровольцев "Мейкеры против COVID-19", которые изготавливают альтернативные средства индивидуальной защиты. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки республики.

"Команда детского "Кванториум-15" и ЦМИТ FabLab Alania присоединилась к сообществу добровольцев "Мейкеры против COVID-19". Это инженеры России, Украины и Белоруссии, которые изготавливают альтернативные средства индивидуальной защиты: щитки для лица, заколки для медицинских масок, переходники, защитные боксы. Средства на расходные материалы собирают с помощью грантов и пожертвований", - говорится в сообщении.

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На 3D-принтерах печатаются заколки и основания для щитков, предохраняющих лицо от брызг. На станках лазерной резки изготавливаются сами щитки, их нарезают из листов полимерного материала ПЭТ. Чтобы ускорить изготовление СИЗ, в "Кванториум-15" передали свои 3D-принтеры Школа космонавтики им. Комаева и Республиканский центр дополнительного образования.

Во Владикавказе уже изготовили 220 щитков и 110 заколок для масок, а также первый защитный бокс. Средства защиты переданы в центральную районную больницу Пригородного района, Республиканскую детскую клиническую больницу и на станцию скорой медицинской помощи.

Поддержку проекту в Северной Осетии оказывает региональное Министерство образования и науки, фонд содействия инновациям и СОГУ им. К.Л. Хетагурова. Координирует работу в республике директор детского технопарка "Кванториум-15" Алексей Котец.

Заявки на изготовление альтернативных СИЗ медики могут оставлять на сайте проекта https://makersvscovid.ru/. Там же к проекту могут присоединиться мейкеры-добровольцы.

Теги
РоссияСКФОСеверная ОсетияПандемия коронавируса нового типа
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