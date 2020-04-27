Строительство всесезонного центра "Машук" началось в Пятигорске

ПЯТИГОРСК, 27 апреля. /ТАСС/. Строительство патриотического молодежного центра "Машук" началось в Пятигорске по национальному проекту "Образование". Об этом сообщили в понедельник в управлении по информполитике правительства Ставропольского края.

"На горе Машук в Пятигорске стартовало строительство патриотического молодежного центра. Работы ведутся в рамках федерального проекта "Социальная активность" (нацпроект "Образование"). Комплекс "Машук" станет одним из трех молодежных лагерей федерального значения наряду с "Сенежем" в Подмосковье и "Тавридой" в Крыму", - говорится в сообщении.

По данным управления, на территории нижнего лагеря "Машук" появится здание образовательного центра вместимостью около 600 мест, спальные корпуса на 200 мест, здание столовой на 300 мест, универсальный спортивный зал и контрольно-пропускной пункт. Отмечается, что участок, на котором ведется строительство, не входит в особо охраняемую природную территорию, но существующие экологические требования при разработке проектной документации были учтены в полном объеме.

"Нижний лагерь "Машук" никогда не входил ни в границы памятника природы, ни особо охраняемой зоны: до них от стройки еще минимум сотня метров. В верхнем лагере работы не ведутся - там остается палаточный лагерь", - приводятся в сообщении слова министра строительства края Валерия Савченко.

По словам министра, все здания возводятся в пределах существовавших ранее сооружений пионерлагеря. "У нас была главная задача - минимально затрагивать территории, не связанные с существующими зданиями, и это получилось", - отметил глава ведомства.

По информации управления, никаких негативных воздействий на особо охраняемый памятник природы не установило и Министерство природных ресурсов края.

Экологический контроль

Отмечается, что строительство центра тем не менее вызвало обеспокоенность жителей. Разбиралось в ситуации региональное отделение ОНФ. На месте стройки с группой экологов-общественников и представителями краевых министерств, Минстроя и Минприроды побывал сопредседатель ставропольского штаба ОНФ, депутат краевой думы Виктор Надеин.

"Первое, что увидел: границы строящегося лагеря не выходят за установленные в советское время. Также имеются все разрешения на строительство", - приводятся в сообщении слова Надеина.

Соблюдение необходимых экологических норм подтвердил в свою очередь представитель движения "Зеленая Россия" Владимир Емельянов. Общественник отметил также, что на месте работ за состоянием зеленых насаждений следят специалисты лесхоза.

По информации правительства Ставрополья, региональное отделение ОНФ берет строительство под свой контроль и готово обеспечить прозрачность стройки.

"ОНФ намерен консолидировать неравнодушных людей, общественные и экспертные ресурсы, чтобы "Машук" стал комфортабельной молодежной площадкой федерального уровня и был построен без ущерба уникальной природе курорта", - сказано в пресс-релизе.

О центре

Замруководителя Росмолодежи Роман Камаев ранее сообщил, что круглогодичные центры для творческой молодежи будут созданы в трех регионах в рамках проекта "Социальная активность". В Крыму такой площадкой будет форум "Таврида", в Подмосковье - база "Сенеж", на Ставрополье - территория форума "Машук". Как сообщал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, создание центра на базе площадки "Машука" в Пятигорске обойдется в 2,2 млрд рублей.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске с 2010 года. В 2019 году форум проходил с 9 по 30 августа, число участников увеличилось до 3 тыс. человек.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.