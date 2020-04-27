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В Северной Осетии на поддержку фермеров направят более 126 млн рублей

Для участия в конкурсе на предоставление грантов в республике поступило 53 заявки

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 апреля. /ТАСС/. Власти Северной Осетии выделят в 2020 году на развитие малых форм хозяйствования более 126 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.

"В 2020 году в бюджете республики на развитие малых форм хозяйствования выделено более 126 млн рублей, в том числе по мероприятию "Поддержка начинающих фермеров" в размере более 66 млн рублей, по мероприятию "Развитие семейных ферм" - более 60 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Для участия в конкурсе на предоставления грантов в республиканское ведомство поступило 53 заявки. Фермеры желают разводить молочный крупный рогатый скот, овец, лошадей, заниматься растениеводством, пчеловодством, рыбоводством.

По мероприятию "Развитие семейных ферм" заявки поступили на разведение мясного КРС.

В ближайшее время специалисты министерства планируют выехать на места реализации проектов крестьянско-фермерских хозяйств для распределения средств.

Теги
РоссияСКФОСеверная Осетия
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