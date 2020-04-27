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Пандемия коронавируса нового типа

Еще в двух больницах Ингушетии развернут отделения для лечения больных с коронавирусом

В настоящее время всего в республике 590 инфицированных

МАГАС, 27 апреля. /ТАСС/. Власти Ингушетии создают необходимые возможности для лечения больных с коронавирусом еще в двух больницах региона. Теперь лечение от инфекции жители региона смогут проходить в Сунженском и Малгобекском районах республики, ранее два таких учреждения были только в Назрановском районе Ингушетии, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

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"Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов дал указание развернуть в Малгобеке и Сунже дополнительные койки для приема инфицированных. Это позволит снизить нагрузку больниц Назрановского района, а также с выездных бригад скорой медицинской помощи, у которых в два-три раза возросло количество вызовов", - передает пресс-служба слова премьер-министра республики Владимира Сластенина.

В Сунженской центральной районной больнице оборудовано 60 койко-мест и дополнительно созданы реанимационные места, койки обеспечиваются кислородным оборудованием. В Малгобеке разворачиваются 100 койко-мест на базе инфекционного корпуса и детского отделения Малгобекской центральной районной больницы, из них 70% согласно нормативам будут обеспечены постоянной подачей кислорода.

"В обеих больницах штат медперсонала укомплектован, сотрудники прошли переподготовку по оказанию медпомощи инфицированным и правилам личной безопасности. Благодаря расширению коечного фонда улучшится маршрутизация пациентов, поскольку ранее больных вирусом перевозили в Назрановскую городскую больницу и Ингушскую республиканскую клиническую больницу, а самочувствие больных не всегда позволяет длительно находиться в состоянии передвижения", - цитирует также пресс-служба министра здравоохранения республики Зарему Льянову.

По данным оперштаба региона, в Ингушетии за последние сутки зафиксировано 38 новых случаев заражения коронавирусом, всего в республике 590 инфицированных. В тяжелом состоянии в реанимации находятся 60 человека, из них 13 пациентов - на аппаратах ИВЛ. С 30 марта в регионе умерли 18 человек с коронавирусом, 97 выздоровели.

Теги
РоссияИнгушетияСКФОПандемия коронавируса нового типа
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