Жители Чукотки за три года получили более 680 дальневосточных гектаров

АНАДЫРЬ, 28 апреля. /ТАСС/. Жители Чукотки за время действия программы "Дальневосточный гектар" безвозмездно взяли в собственность более 680 земельных участков. Чаще всего они используются для ведения личного подсобного хозяйства, рассказали ТАСС в правительстве Чукотского автономного округа.

"В 2019 году поступило 130 заявлений от желающих безвозмездно взять земельный участок. Это чуть меньше, чем в 2018 году, но небольшое снижение количества заявлений вполне объяснимо. Все-таки Чукотка - арктический регион России, с экстремальными климатическими условиями, и гектары выдаются в труднодоступных территориях в условиях Крайнего Севера. В основном гектары берут для ведения личного подсобного хозяйства - под огороды и теплицы, а также для охоты, рыбалки. Всего же за три года работы программы на Чукотке оформили в собственность 683 дальневосточных гектара", - рассказали в правительстве округа.

Отмечается, что земельные участки предоставляются гражданам во всех муниципальных районах и городских округах, за исключением городского округа Анадырь и части Анадырского и Билибинского муниципальных районов, входящих в ТОР "Чукотка". Многие собственники гектаров пользуются дополнительными мерами государственной поддержки для выращивания на бесплатных земельных участках овощей для нужд округа, а также для развития животноводства и создания фермерских хозяйств.

Программа "Дальневосточный гектар", которая позволяет россиянам бесплатно и в кратчайшие сроки получать земельные участки до 1 га на Дальнем Востоке, действует с 2016 года. С 28 марта 2019 года дальневосточный гектар могут получать участники госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников.