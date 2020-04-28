Губернатор Приамурья сообщил, что ремонт моста через Зею начнется в августе

ТАСС, 28 апреля. Начало капитального ремонта аварийного моста через реку Зею в Благовещенске запланировано на август 2020 года, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

"26 апреля на автодорожном мосту через Зею в Благовещенске произошло разрушение опорной части плиты проезжей части. Проводится оперативное обследование аварийного участка, готовится техническое решение на восстановление. Ориентировочно продолжительность ремонта составит от 20 до 30 дней, предварительная стоимость - 20 млн рублей. Капитальный ремонт моста запланирован на август 2020 года, в настоящее время ведется подготовка проектной документации", - приводит слова губернатора Амурской области Василия Орлова пресс-служба регионального правительства.

Губернатор отметил, что уже заключен госконтракт на строительство нового моста через Зею. Его стоимость за период 2021-2024 годов составляет более 19,8 млрд рублей. Путин поручил как можно быстрее отремонтировать мост и ускорить финансирование работ по строительству еще одного транспортного перехода. Со своей стороны правительство области гарантирует софинансирование и освоение выделенных федеральных средств, сказал Орлов.

Накануне власти сообщили о введении локального режима ЧС в границах моста, на котором выявлен дефект, требующий срочного устранения. Указанный мост соединяет город с основной дорожной сетью региона и Дальнего Востока. Альтернативный пусть проходит через город Свободный. Сейчас на мосту через Зею запрещено движение грузового и пассажирского транспорта массой более 3,5 тонн, остальные автомобили двигаются по одной полосе.

Вопрос о ремонте моста подняли в понедельник на совещании, которое провел в режиме видеоконференции президент РФ Владимир Путин. После доклада губернатора Амурской области глава государства поручил властям региона как можно быстрее отремонтировать существующий мост, а главе Минфина Антону Силуанову - передвинуть финансирование строительства нового моста на год вперед.