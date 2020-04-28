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75-летие Победы

Российское движение школьников запустит акцию "Окна Победы"

Она начнется 30 апреля. Дети могут украсить окна вырезанными из бумаги силуэтами известных памятников и фотографиями Великой Отечественной войны

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Всероссийская акция "Окна Победы", которую подготовили активисты Российского движения школьников, стартует 30 апреля. Детям предложили украсить окна своих домов вырезанными из бумаги силуэтами самых известных памятников и фотографиями Великой Отечественной войны, сообщили ТАСС в пресс-службе РДШ.

В середине апреля президент России Владимир Путин заявил, что откладывает подготовку к параду Победы 9 мая. Глава государства подчеркнул, что парад на Красной площади по случаю 75-летия Победы и шествие "Бессмертного полка" пройдут в 2020 году, когда отступит угроза коронавируса.

"2020-й год - Год памяти и славы. До юбилея Великой Победы осталось чуть меньше двух недель, но именно 9 Мая в этом году на улицах городов не пройдут торжественные парады и "Бессмертный полк". Участники РДШ предлагают разместить узнаваемые фигуры памятников и фотографии, посвященные Великой Отечественной войне, на окнах домов, тем самым выразив благодарность всем, кто сделал возможным наше мирное настоящее", - сообщили в пресс-службе.

Юные дизайнеры, участники детского пресс-центра РДШ, создали макеты силуэтов известных памятников, которые можно вырезать и разместить в окнах. Среди макетов - "Родина-мать" на Мамаевом кургане, Мемориал "Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны" ("Алёша"), "Премиловская высота" в Яхроме, "Тыл - фронту" в Магнитогорске, памятник Жукову, "Ржевский мемориал" и многие другие.

Также среди предложенных силуэтов есть "Журавль" и "Журавлиный клин". Российское движение школьников предлагает в память обо всех участниках войны разместить на окнах изображения журавлей по числу членов в каждой семье, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

"РДШ обращается к родителям, с просьбой поддержать инициативу детей! Очень важно передать детям уважение и благоговение перед подвигом предков, передать память о великом событии. Если нет возможности выйти в этот день на улицы страны, то можно улицу превратить в галерею памяти и благодарности, где каждое окно станет рамой для уникальной художественной композиции", - заключили в пресс-службе.

О Российском движении школьников

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация "Российское движение школьников" создана указом президента РФ Владимира Путина 29 октября 2015 года. В настоящий момент Российское движение школьников объединяет свыше 500 тыс. детей и 19 тыс. образовательных учреждений из 85 субъектов РФ и реализует 27 федеральных проектов различной направленности: экология, добровольчество, медиа, спорт, дизайн, самоуправление. Три проекта входят в национальный проект "Образование".

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