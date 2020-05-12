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Волшебные куклы в окне. Как в Томске рождаются необычные персонажи

Анна Попова
© Кирилл Кухмарь/ТАСС
Те, кто приобрел кукол у мастера из Томска Анны Поповой, говорят, что они предсказывают судьбу и меняют жизнь. "Народный телеграф" сработал так эффективно, что сейчас куклы Анны расходятся по всему миру, а томичи приводят своих друзей к окнам ее дома, чтобы показать местную достопримечательность

На столе у Анны среди шестеренок от старых часов, деталей музыкальной шкатулки, причудливых пуговиц, вычурных тесемок, кусочков ткани — коробочка с папье-маше. Ее содержимое, вылепленное на проволочном каркасе, — единственное, что точно понадобится кукле, которую делает Анна. Все остальные вещи, лежащие на столе, может быть, довершат образ куклы, а может, будут дальше ждать именно "свою". Анна говорит, что ее куклы сами выбирают, какими им быть и какие вещи им понадобятся.

Описание
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

Вот, например, Торговец угольным вином — строгая мужская фигура в черном одеянии, рукава соединены снаружи длинной цепочкой, а капюшон венчают ручки двух старых соусников. Почему угольным вином? Что вообще такое это угольное вино? О том, вероятно, ведомо только самому торговцу. Товар его так же необычен, как и внешний вид.

Возможность появления такого образа в голове одного человека наравне с совершенно не похожими друг на друга десятками других, кажется, действительно можно объяснить только тем, что образы эти приходит извне и подсказаны самими куклами.

Куклы как сладости

О том, какой получится кукла, Анна, как она сама признается, никогда заранее не знает. В начале всегда есть только визуальный образ, промелькнувший в окружении мастера — в отблеске света уличного фонаря на шторе, в облаке на небе, в пятне от пролитого чая.

Анна считывает этот образ, связывает с ним собственные воспоминания, впечатления и эмоции, а в процессе работы кукла сама начинает "говорить" и подсказывать, какой она хочет быть.

Описание
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

"На что это похоже? Вот вы поняли, например, что вам хочется сладкого, — объясняет Анна, — Пошли в магазин, посмотрели на прилавок и выбрали, что именно вы хотите — шоколад, мармелад или зефир. Но вы поняли, что вам нужно, только тогда, когда посмотрели на прилавок, — а когда у вас появилась эта мысль и когда вы шли в магазин, вы знали только то, что хотите чего-то сладкого".

' Кирилл Кухмарь/ТАСС'

Так, говорит она, было с самого начала — свою первую куклу Анна сделала десять лет назад по "техническому заданию" подруги: "Сделай так, чтобы девушка, чтоб сидящая и все блестело". Анна сама решила, что это должна быть кукла из папье-маше на металлическом каркасе. К тому моменту Анна, по образованию педагог, работала на нефтяном месторождении и никогда не занималась творчеством. Но решила взяться и попросила одного из коллег сделать этот каркас.

"Сварщик, увидев, что мне нужно, побежал к начальнику проситься куда-нибудь в дальнюю командировку. Но потом с помощью крепкого словца собрался с мыслями и наварил мне этих каркасов из электродов множество, они у меня остались до сих пор", — Анна улыбается, вспоминая начало своего увлечения.

Описание
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

Так Анна начала осваивать искусство скульптуры из папье-маше и неожиданно для самой себя быстро выработала собственный стиль. Постепенно тяжелые каркасы кукол сменились более легкими проволочными, а сами куклы стали обрастать множеством необходимых им вещей — от звериных когтей и зубов, которые Анне поставляет брат-охотник, до ступки, которой более 150 лет и которую Анна нашла в старом доме, купленном когда-то в Томске отцом Анны.

Витрина в окне

Анна — автор уже нескольких десятков кукол, часть из них разъехались по всей России, некоторые улетели в Америку, Италию, Израиль. Другие пока живут у мастера дома и ждут "своих" — не хозяев или владельцев, а просто "своих".

Отношения человека с такой куклой сложно охарактеризовать. Они не делаются по конкретному эскизу на заказ — обычно кто-то видит какую-то из них и понимает, что именно эта кукла ему нужна.

"У меня была кукла, которая меня полгода мучила. Я не знала, что с ней делать, она просто молчит, не говорит со мной. Несколько раз я увозила ее на дачу, бросала в печку, чтобы все сгорело, и остался один каркас, начинала заново, — говорит Анна. — И в какой-то момент я работала с ней, она еще не была закончена, ко мне постучалась женщина. Она проходила мимо, увидела кукол у меня в окне и попросила позволить ей войти и рассмотреть их. Когда она увидела на столе эту, незаконченную, она сразу же сказала, что хочет ее купить. Я пыталась ей объяснить, что она не доделана, но она ничего не хотела слушать — настолько, говорила, вы попали в мое настроение этой куклой, настолько точно угадали, что у меня внутри, что теперь я без нее не уйду".

Описание
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

Судьба кукол непредсказуема — одни находят своего человека сразу, другие ждут его годами. Так, например, домовой Дрема — загадочное создание с перепончатыми лапками и длинным носом, играющее на проволочной дудочке, живет у мастера почти десять лет. Однажды, когда Анна мыла окно, у которого стоял Дрема, к ней подошла проходившая по улице пожилая женщина и спросила, есть ли у куклы имя. Потом, говорит Анна, она начала находить на подоконнике конфеты с записками "Для Дремушки".

"В какой-то момент эта женщина пришла и спросила меня, сколько стоит Дрема, — рассказывает Анна, — Я озвучила цену, и она попросила попридержать пока куклу, обещала прийти за ней после того, как получит пенсию. Но больше так и не появилась, и конфет с записками на окне больше не было — может, что-то случилось, я не знаю до сих пор".

Так, из окна на первом этаже, выходящего на улочку в центре Томска, "своих" кукол увидели множество людей. Однажды жительница Томска повела своих гостей из Красноярска показывать окно Анны как местную достопримечательность. Те впечатлились настолько, что без куклы не ушли.

Описание
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

"Раньше в окне рамы были деревянными. Но было холодно, и мы поставили пластиковые окна. Мне потом писали люди в соцсетях разочарованные, спрашивали, зачем заменили это деревянное окно на пластиковое. Видимо, со старым окном ушла какая-то часть шарма, который люди в нем находили", — говорит мастер.

Кусочек пазла

Сейчас Анна на пенсии и все свое время посвящает семье и куклам. Несмотря на популярность своих творений, за десять лет она провела только одну персональную выставку в Томске — ее помогли устроить друзья.

Сама женщина называет себя домашним человеком, признается, что не испытывает большого желания участвовать в подобных мероприятиях. Кукол она делает не для призов и не для славы, а просто потому, что не может не делать.

"Я принимала участие в томском фестивале авторской куклы, который у нас ежегодно проводится. Там у меня определенная ниша, меня ни к "умным", ни к "красивым" определить так и не смогли и определили в статус "метаморфозы". И с этими метаморфозами я участвовала в фестивалях какое-то время. Последние два года мы с подругой ездим в Екатеринбург на выставку "Мишка с куклою", там нам нравится сама атмосфера", — говорит она.

Описание
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

Нет у Анны и учеников. Чтобы учить кого-то, нужна методика, которая у Анны даже не подразумевается. Уроков по изготовлению и использованию папье-маше и другим техническим вопросам создания куклы хватает в интернете, и мастер подчеркивает, что в этом смысле ничего уникального она не придумала. К тому же обучение предполагает конкретный результат работы, а такой подход Анне не нравится.

"Можно все это ставить на поток, и я даже немного завидую людям, которые могут сказать себе: "Так, сегодня я делаю десять комплектов рук, завтра десять голов, послезавтра мы все это собираем в десять кукол". Я так не могу — я сделаю заранее какие-то руки, а что если кукле они не подойдут? Если это не ее руки? Еще когда я работала на вахте, брала с собой заготовки, сделанные заранее, и пыталась работать с ними. Но это совсем не то, такие куклы молчат, они получаются пустые, неживые", — объясняет Анна.

Описание
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

Гораздо интереснее делать что-то, не зная, что получится в итоге и кому это подойдет. Те, кто нашел свою куклу, говорят, будто она в некотором роде предсказывает будущее. Кто-то после ее обретения находит новую работу, у кого-то наступают перемены в личной жизни. Иногда, говорит Анна, кукол покупают в подарок тем, кого хорошо знают, и вручают потом, проговаривая это связанное с ними поверье.

"Каждая кукла несет в себе смысл, но этот смысл для каждого свой, поэтому ее могут связывать с происходящим в жизни, — отмечает мастер. — Это как записки в печеньях с предсказаниями — написано одно, но каждый, кто прочитает предсказание, будет трактовать его по-своему, опираясь на свои мысли и свой опыт. Мне часто говорят, что мои куклы меняют жизнь, но я думаю, жизнь человек меняет сам. А кукла в этом случае — такой кусочек пазла, которого человеку не хватало, чтобы эти перемены осуществились. Его не было, этого недостающего кусочка, а теперь есть. Может быть, человек смотрит на куклу и таким образом вдохновляется".

Алексей Стрелец

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Томская область
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