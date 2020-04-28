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Пандемия коронавируса нового типа

Дагестан приобрел средства защиты для борьбы с коронавирусом более чем на 175 млн рублей

На них планируется купить медицинские маски, перчатки, дезинфицирующие средства и других средств защиты, а также автомобиль для дезинфекции

МАХАЧКАЛА, 28 апреля. /ТАСС/. Власти Дагестана выделили из бюджета республики 175,1 млн рублей на закупку средств индивидуальной защиты в связи с распространением коронавирусной инфекции, МЧС Дагестана заключило контракты за поставку медицинских масок, перчаток, дезинфицирующих средств и других средств защиты, а также автомобиля для дезинфекции на базе шасси "Камаз", сообщили во вторник в пресс-службе МЧС Дагестана.

"В связи с распространением новой коронавирусной инфекции <…> из республиканского бюджета МЧС Дагестана выделено 175,1 млн рублей на восполнение резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Дагестана <…> Заключены контракты на поставку таких материальных ресурсов как 1 532 258 штук медицинских масок, 400 тыс. штук марлевых повязок, 453 тыс. пар одноразовых перчаток, дезинфицирующие средства (кожный антисептик) в количестве 8,5 тыс. литров и многое другое <…>, а также автомобиль для дезинфекции на базе "Камаз", - говорится в сообщении.

Также, по информации пресс-службы, заключены контракты на приобретение более 20,3 тыс. литров дезинфицирующих средств-концентратов для помещений и поверхностей, 3 тыс. экспресс-тестов, 475 инфракрасных термометров, шесть тепловизоров, 206 мотораспылителей и генераторов тумана для дезинфекции помещений и территории и других средств защиты и дезинфекции.

"В настоящее время по заявкам министерств, ведомств, организаций, муниципальных районов и городских округов проводится выдача данных медицинских изделий", - отметили в пресс-службе.

В понедельник в пресс-службе Минздрава Дагестана сообщили, что из федерального бюджета республика получила средства в объеме 842 млн рублей на борьбу с коронавирусной инфекцией, средства будут направлены на обеспечение кислородом коек в перепрофилированных лечебных учреждениях, обеспечение медиков средствами индивидуальной защиты, а также на приобретение нового аппарата компьютерной томографии.

По данным регионального оперативного штаба, в Дагестане подтверждено 1147 случаев заражения коронавирусом, 153 случая выявлены за последние сутки. С начала пандемии в республике 76 человек выздоровели, 11 умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 93 558 случаев заражения, выздоровели 8 456 человек, умерли 867. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОДагестанПандемия коронавируса нового типа
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