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Пандемия коронавируса нового типа

Волонтеры помогут животным из кисловодского дельфинария

На историю с морскими артистами отреагировали и торговые сети Железноводска, которые также вызвались поддержать китов и дельфинов

ПЯТИГОРСК, 28 апреля. /ТАСС/. Волонтеры из Железноводска, а также торговые сети города-курорта окажут помощь животным, обитающим в дельфинарии Кисловодска, которые из-за ограничений в связи с пандемией фактически остались без еды. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе администрации Железноводска.

"В социальных сетях пишут, что из-за введенных ограничений зрители перестали посещать океанариум, так как отменены все представления, и поэтому морские артисты остались без пропитания. К таким новостям нельзя оставаться безучастным, и Железноводск решил поддержать дельфинов и китов. Мы связались с руководством океанариума и выяснили, что на первое время морским обитателям требуется 100 кг морской рыбы, а предпочтение они отдают семейству сельдевых. Уже завтра представители нашего волонтерского отряда, который помогает животным в период самоизоляции, доставит в океанариум необходимое количество рыбы", - приводятся в сообщении слова главы Железноводска Евгения Моисеева.

Отмечается, что на историю с морскими артистами отреагировали и торговые сети Железноводска, которые также вызвались поддержать китов и дельфинов.

Дельфинарий в Кисловодске открылся в 2008 году. Артисты дельфинария - это черноморские дельфины-афалины, морские львы и морские котики, а также моржи и сивучи, киты белухи.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский крайПандемия коронавируса нового типа
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