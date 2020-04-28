Авиация ЗВО пролетит парадным строем над 12 городами в честь Дня Победы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Более 100 боевых самолетов и вертолетов Западного военного округа (ЗВО) пролетят над его городами в честь Дня Победы. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы округа.

"Экипажи боевой авиации осуществят линейный пролет над центральными площадями 12 городов в ознаменование 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне", - привели в пресс-службе слова командующего округом генерал-полковника Александра Журавлева.

Авиация пролетит над Санкт-Петербургом, Курском, Орлом, Воронежем, Белгородом, Вологдой, Ярославлем, Нижним Новгородом, Смоленском, Вязьмой, Островом и Калининградом.

"В парадном строю над городами пролетят многоцелевые сверхманевренные истребители Су-35С и Су-30СМ, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители-перехватчики МиГ-31, военно-транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26, вертолеты армейской авиации разведывательно-ударные Ка-52 "Аллигатор", ударные Ми-24 и Ми-28 "Ночной охотник", многоцелевые Ми-8 и самые большие в мире тяжелые транспортные вертолеты Ми-26", - отмечается в сообщении.

Ранее в округе сообщали, что из-за переноса парадов в честь Дня Победы военные, задействованные в их подготовке, вернулись в пункты постоянной дислокации и помещены под карантин.