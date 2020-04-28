Авиация Северного флота пролетит 9 мая над Мурманском

МУРМАНСК, 28 апреля. /ТАСС/. Самолеты и вертолеты из всех авиационных частей объединения ВВС и ПВО Северного флота пролетят над Мурманском 9 мая в честь 75-летия Победы. Об этом во вторник сообщает пресс-служба флота.

"17 летательных аппаратов из всех авиационных частей объединения ВВС и ПВО Северного флота примут участие в демонстрационном пролете, посвященном 75-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне, над городом-героем Мурманском 9 мая во время церемонии возложения цветов и венков к памятнику Защитникам советского Заполярья", - говорится в сообщении.

На флоте уточнили, что самолеты и вертолеты пройдут на высоте 200 м группами и поодиночке с запада на восток над мемориальным комплексом с соблюдением условий безопасности.

В демонстрационном пролете примут участие вертолеты Ка-27 и Ми-8, самолеты Ан-26, Ан-12, Ил-38, Ил-20, Су-24М, Су-25УТГ, Су-33, МиГ-29К и МиГ-31БМ. Самым большим участником пролета станет дальний противолодочный самолет Ту-142М.

По информации флота, летчики уже приступили к тренировкам на аэродромах базирования. Первую сводную тренировку они провели в небе над Мурманском 15 апреля, до 9 мая им предстоит провести еще несколько.