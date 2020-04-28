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Подготовка к реставрации старинного архитектурного комплекса началась в Чечне

Тертийский историко-архитектурный комплекс XVI-XVIII веков состоит из шести жилых башен, надземного склепа и святилища-мавзолея

ГРОЗНЫЙ, 28 апреля. /ТАСС/. Специалисты начали инженерно-геодезические изыскания историко-архитектурного комплекса XVI-XVIII веков в горах Чеченской Республики для подготовки проектно-сметной документации на реставрацию. Об этом во вторник сообщил министр культуры региона Хож-Бауди Дааев.

"В эти дни наши специалисты начали инженерно-геодезические изыскания, а также обмерные работы жилых башен на объекте культурного наследия "Тертийский историко-архитектурный комплекс" XVI-XVIII веков, который находится в Итум-Калинском районе, ущелье Малхиста. Такие памятники чеченского зодчества интересны как исторический материал, который позволит узнать быт и культуру народа в период средневековья", - отметил глава ведомства.

Комплекс состоит из шести жилых башен, надземного склепа и святилища-мавзолея. Во время военных действий были разрушены и утеряны одна боевая и несколько жилых башен. "Наша задача - обеспечить сохранение оставшихся объектов", - добавил Дааев.

Как сообщалось ранее, в 2020 году также начнется реставрация трех старинных башен в Итум-Калинском районе Чеченской Республики, двухэтажной Башни Дауда, расположенной в Веденском районе, а также жилой Бечигской жилой башни XIV-XVI веков, расположенной в селении Тусхарой. Реставрация объектов проводится как по государственным программам РФ, так и с привлечением внебюджетных источников. В прошлом году в горном Галанчожском районе Чечни были открыты после реставрации одна боевая и две жилые башни XIV-XVI веков.

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