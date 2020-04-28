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75-летие Победы

Артиллерийские салюты в День Победы проведут в шести городах ЗВО

Они пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Калининграде, Туле и Смоленске

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Артиллерийские салюты в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и еще четырех городах Западного военного округа (ЗВО), сообщили во вторник в пресс-службе округа.

"В День Победы военнослужащие произведут праздничные артиллерийские салюты в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Калининграде, Туле и Смоленске", - привели в пресс-службе слова командующего войсками ЗВО генерал-полковника Александра Журавлева.

Расчеты произведут по 30 залпов. "Артиллерийский салют начнется в 22:00 [по местному времени] и продолжится 10 минут", - отметили в пресс-службе.

Ранее в округе сообщили, что задействуют более 100 самолетов и вертолетов, которые пролетят парадным строем над 12 городами.

Теги
Россия75-летие Победы
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