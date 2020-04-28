В КЧР развернули третий резервный госпиталь на 200 мест для заразившихся коронавирусом

ЧЕРКЕССК, 28 апреля. /ТАСС/. Третий резервный госпиталь на 200 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией развернули в Карачаево-Черкесии на базе Черкесской городской больницы, написал на своей странице в Instagram руководитель региона Рашид Темрезов.

"Посетил новый резервный госпиталь для лечения больных коронавирусом, который мы оборудовали в северной части города Черкесска. Это уже третье специализированное медучреждение, которое мы официально отвели для пациентов, инфицированных COVID-19", - написал он.

Он добавил, что в новом госпитале выполнены все санитарно-эпидемиологические требования Роспотребнадзора и Минздрава России для оказания больным реанимационной и других видов помощи. В госпитале 52 реанимационные койки оборудованы аппаратами ИВЛ, к 140 местам подключен кислород.

По словам главы региона, в ближайшее время планируется открытие четвертого резервного госпиталя. "В настоящее время в Карачаево-Черкесии действуют и готовы принять пациентов 3 госпиталя. Еще 200 коек мы развернули на базе одного корпуса в городской больнице Черкесска, который станет четвертым резервным госпиталем. Он будет полностью оборудован 10 мая", - добавил Темрезов.

Ранее глава региона сообщал, что новое здание Черкесской городской поликлиники полностью перепрофилировано под третий в республике инфекционный госпиталь на 200 мест для пациентов с коронавирусной инфекцией. Он оборудован новым коечным фондом, медицинским оборудованием, включая реанимационные койки, кислород и аппараты ИВЛ, средствами индивидуальной защиты для персонала. Кроме того, определены бригады медицинских работников, маршрутизация больных разной степени тяжести.

О ситуации в регионе

За последние сутки в регионе подтвердилось 13 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в Карачаево-Черкесии 313 подтвержденных случаев заражения, из них 14 человек выздоровели, двое умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3 млн человек, более 210 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 93 558 случаев заражения, выздоровели 8 456 человек, умерли 867. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.