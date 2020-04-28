Глава Минздрава Дагестана призвал повысить уровень самоизоляции для борьбы с коронавирусом

МАХАЧКАЛА, 28 апреля. /ТАСС/. Министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов призвал повысить уровень самоизоляции в республике, где зарегистрировано более 1,1 тыс. случаев заражения коронавирусом, сообщили во вторник в пресс-службе Минздрава республики.

По данным республиканского оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции, за последние сутки количество заразившихся коронавирусом в Дагестане увеличилось на 153 и достигло 1 147, что является самым высоким показателем в Северо-Кавказском федеральном округе.

"Чтобы система здравоохранения не испытывала такую колоссальную нагрузку и справилась с пандемией, нам необходимо повысить индекс самоизоляции. <…> Мы видим, какой сценарий разворачивался в том же Ухане (КНР), где принимались жесткие меры карантина, а ведь при нашей беспечности все может быть гораздо хуже. Я в очередной раз прошу всех жителей нашей республики оставаться дома, помогите нам, медработникам в борьбе с этой пандемией", - привели в пресс-службе слова Гаджиибрагимова.

В Минздраве уточнили, что несмотря на все принятые меры, на улицах городов и других населенных пунктов по-прежнему собирается достаточно большое скопление людей. "При этом никто не соблюдает дистанцию, мало кто носит маски, а в это время медучреждения работают с повышенной нагрузкой, можно сказать, на пределе своих возможностей. Имеющиеся запасы медикаментов и расходных материалов тают очень быстро, и это несмотря на то, что эти запасы постоянно пополняются", - отмечается в сообщении министерства.

С начала пандемии в Дагестане 76 человек, заразившихся коронавирусом, выздоровели, 11 умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 93 558 случаев заражения, выздоровели 8 456 человек, умерли 867. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.