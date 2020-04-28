В Ставрополе на авиапараде в День Победы задействуют десять единиц техники

СТАВРОПОЛЬ, 28 апреля. /ТАСС/. Военные задействуют шесть вертолетов и четыре самолета во время авиапарада в День Победы в Ставрополе. Об этом во вторник сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

"Авиатехника Южного военного округа приступила к репетиции предстоящего авиапарада, посвященного Дню Победы. Наши военные 9 мая отдадут дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны. Жители краевой столицы смогут, не покидая своих домов, увидеть зрелищное шоу. Всего в нем будут задействованы шесть вертолетов и четыре самолета", - написал глава региона на своей странице в Instagram.

Первая репетиция авиапарада прошла в Ставрополе во вторник, до 9 мая пройдут еще одна тренировка и генеральная репетиция. Кроме того, во вторник в городе Буденновске пилоты провели акцию в честь 75-летия Победы.

"Пилотажная группа выстроилась в небе над Буденновском в главную дату этого года. Великой Победе скоро 75 лет. "7" образовали истребители из Ростовской области. "5" - летчики 368-го отдельного штурмового авиационного полка, дислоцированного в Буденновске", - пояснил Владимиров.

Как сообщили ранее в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО), 9 мая авиация проведет демонстрационные полеты в 12 городах на территории округа, а также на авиабазе в Армении. Всего будет задействовано 126 самолетов и 84 вертолета от соединений и воинских частей объединения ВВС и ПВО ЮВО и авиабазы.