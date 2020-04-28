Объем ввода жилья на Ставрополье увеличился на 26,6% в I квартале 2020 года

СТАВРОПОЛЬ, 28 апреля. /ТАСС/. Застройщики Ставропольского края ввели в эксплуатацию 200,3 тыс. кв. м жилья в первом квартале 2020 года, что на 26,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе Северо-Кавказстата.

"В январе-марте 2020 года в Ставропольском крае введено в действие жилых домов общей площадью 200,3 тыс. кв. м (без учета жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства), что больше на 26,6% соответствующего периода 2019 года", - говорится в сообщении.

Индивидуальные застройщики ввели в эксплуатацию 133 тыс. кв. м жилья, что на 34,5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. С начала 2020 года в Ставропольском крае построено 1036 зданий различного назначения. В их числе жилые, коммерческие, сельскохозяйственные, промышленные и административные здания.

Из объектов социального назначения в эксплуатацию введены общеобразовательные и дошкольные организации на 470 мест, физкультурно-оздоровительный комплекс, игровые площадки и футбольные поля площадью 2,7 тыс. кв. м и т. д.

Ранее в Минстрое края журналистам сообщили, что ввод жилья в регионе идет в соответствии с графиком. Целевой показатель по вводу жилья на 2020 год на Ставрополье - 1091 тыс. кв. м.