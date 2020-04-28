В Кузбассе в честь 75-летия Победы высадят 156 тыс. деревьев

КЕМЕРОВО, 28 апреля. /ТАСС/. Жители Кузбасса, приняв участие в международной акции "Сад памяти", высадят в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 156 тыс. деревьев. Именно столько жителей региона не вернулись с фронта в годы войны, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе департамента лесного комплекса Кузбасса.

"В годы войны [в Кузбассе] ушли на фронт и не вернулись 156 тыс. человек, столько же деревьев будет высажено в городах и районах Кемеровской области. Для посадки деревьев в рамках акции подобраны участки в населенных пунктах. Согласно концепции акции, на каждой территории обеспечена посадка соответствующего количества деревьев (по числу жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны)", - сказал собеседник агентства.

Часть деревьев войдет в состав двух масштабных геоглифов - надписей, которые можно будет увидеть с высоты птичьего полета, пояснили агентству в пресс-службе блока заместителя губернатора по агропромышленному комплексу. Геоглифы с надписями "Спасибо за Победу" и "75 лет Победы" шириной около 50 метров и высотой около 100 появятся в Тяжинском и Гурьевском районах области, их высадка начнется в мае. Остальные рощи уже начали высаживать. Как сообщили ТАСС в оргкомитете акции, во вторник в память о ветеране Яляйе Хакимове в Ижморском районе Кузбасса, где он жил и работал в послевоенные годы, уже посадили 4 тыс. деревьев.

"С 1940 [Хакимов] служил разведчиком на Дальнем Востоке, за боевую операцию в августе 1945 года на территории Японии сержанта Хакимова наградили медалью "За боевые заслуги" и единственного из полка - нагрудным знаком "Отличный разведчик". После войны Яляй Хакимов, работая в Ижморском лесхозе, организовал первый лесопитомник в районе. Сегодня кедровые леса, посаженные ветераном, растут даже в Москве. Одному из участков элитных лесных культур, которые он создал, в этом году департамент лесного комплекса Кузбасса намеревается присвоить имя ветерана", - рассказали ТАСС в оргкомитете.

Акция "Сад памяти" - одно из ключевых мероприятий Года Памяти и Славы, проводимых по всей России. Планируется, что до 22 июня в 85 субъектах Российской Федерации высадят 27 млн саженцев в память о каждом погибшем в Великой Отечественной войне. Высадки деревьев в рамках акции проходят и в пределах муниципалитетов, и в лесхозах. Все точки высадки можно найти на карте на сайте акции - садпамяти2020.рф. Под эгидой акции "Сад памяти" деревья высаживают так же и в странах СНГ - Таджикистане и Узбекистане.