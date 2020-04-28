Участки двух улиц отремонтируют в Нальчике в рамках проекта "Улицы Победы"

НАЛЬЧИК, 28 апреля. /ТАСС/. Участки двух улиц города Нальчика попали в проект "Улицы Победы", они будут отремонтированы в 2020 году в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом во вторник сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (КБР).

Проект "Улица Победы" - инициатива нескольких российских регионов, которую поддержало Министерство транспорта РФ, реализуется в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Задачей кампании является не только приведение в нормативное состояние городских улиц, проспектов и площадей, но и повышение внимания населения к истории России, подвигу советского народа и роли каждого региона в Великой Отечественной войне.

"В рамках проекта "Улица Победы" в городе Нальчике в 2020 году планируется отремонтировать улицы Мусова от ул. Калинина до дома № 1 и ул. Канукоева от пр. Ленина до пр. Шогенцукова. 20 апреля 2020 года заключен контракт на выполнение работ по ремонту улицы с подрядной организацией ООО "Строительная компания "Лидер", в рамках контракта будут выполнены работы по замене существующих бортовых камней, замена разрушенного слоя покрытия, замена уличного освещения, ремонт тротуаров, а также обустройство улицы необходимыми дорожными знаками. Все работы планируются завершить к 1 сентября 2020 года, ко Дню государственности КБР", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2019 году в микрорайоне "Александровка" города Нальчика был благоустроен сквер, а также отремонтирована ул. 2-я Надречная, на которой находится данный сквер. "По инициативе главы республики в 2020 году в региональную программу "Дорожная сеть" нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" включена ул. Мусова от ул. Калинина, которая в свою очередь замкнет круг подходящих дорог в данном микрорайоне", - уточнили в министерстве.