В Кабардино-Балкарии завершили сев яровых культур на 60% планируемых площадей

НАЛЬЧИК, 28 апреля. /ТАСС/. Работники агропромышленного комплекса Кабардино-Балкарии (КБР) завершили сев на 60% площадей, планируемых под яровой клин. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Минсельхоза региона со ссылкой на материалы совещания о ходе проведения весенне-полевых работ в республике.

"Весенне-полевые работы в республике идут в штатном режиме. На сегодняшний день сев яровых культур проведен на площади 133 тыс. га, или 60% от общей площади ярового клина. Мы должны приложить все усилия, чтобы кампанию завершить в оптимальные агротехнические сроки", - цитирует пресс-служба министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарии Хасана Сижажева.

По данным представителей сельхозуправлений муниципалитетов региона, которые выступили с докладами, весенне-полевые работы идут в плановом режиме. Идет активный сев яровых культур, на посевах озимых культур проведен первый этап агрохимических мероприятий: подкормка, обработка против болезней и сорной растительности.

В Минсельхозе также сообщили, что предприятия агропромышленного комплекса работают в штатном режиме, в целях профилактики заражения коронавирусной инфекцией усилен пропускной режим, ограничено передвижение работников внутри предприятий. На сегодняшний день случаев заболевания среди работников на предприятиях животноводства и переработки республики не зарегистрировано.

Как ранее сообщалось, по предварительным данным посевная площадь в Кабардино-Балкарии в 2020 году составит 281,8 тыс. га., озимого клина - 58 тыс. га, озимых зерновых культур - 53,95 тыс. га. Площадь ярового клина составит 223,8 тыс. га, это немногим больше, чем в прошлом году.