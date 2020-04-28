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Участники акции "Сад памяти" в Махачкалинском порту посадили более 200 деревьев

Предполагается, что за каждым из саженцев будет закреплен сотрудник Махачкалинского торгового порта, который будет ухаживать за ним

МАХАЧКАЛА, 28 апреля. /ТАСС/. Коллектив Махачкалинского торгового порта присоединился к всероссийской акции "Сад Памяти", посвященной 75-летию Победы. На территории порта высадили более 200 саженцев фруктовых и декоративных деревьев, сообщили во вторник в пресс-службе порта.

"В Сухогрузном районе и в Нефтеналивной гавани в эти предпраздничные дни появились новые аллеи. Докеры и береговые матросы в свободное от погрузочно-разгрузочной деятельности время на территории порта посадили более 200 саженцев фруктовых и декоративных деревьев", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, в годы Великой Отечественной войны Махачкалинский торговый порт стал одним из главных транспортных узлов, через который бакинская нефть, вооружение, боеприпасы и другие необходимые ресурсы из Закавказья и Средней Азии поступали на фронт. "Только в 1945 году дагестанские портовики перевалили свыше 3 млн тонн нефти и нефтепродуктов. За проявленный трудовой героизм более 150 портовиков и судоремонтников были награждены правительственными наградами", - отметил представитель порта.

Планируется, что за каждым из саженцев будет закреплен сотрудник предприятия, который будет ухаживать за ним.

Махачкалинский морской торговый порт - единственный незамерзающий и глубоководный порт России на Каспии, который принимает суда длиной до 150 м и осадкой до 4,5 м.

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