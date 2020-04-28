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Пандемия коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом в регионах СКФО превысило 4 тыс.

Наибольший суточный прирост зафиксирован в Дагестане и Северной Осетии

НАЛЬЧИК, 28 апреля. /ТАСС/. Количество заразившихся новым коронавирусом в регионах Северного Кавказа за сутки увеличилось на 424, или на 12%, общее число инфицированных превысило 4 тыс., рассказали во вторник в региональных штабах.

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По информации рабочей группы аппарата полномочного представителя президента РФ в СКФО по координации действий регионов в борьбе с распространением коронавируса, из медицинских учреждений округа выздоровели и выписались 403 человека. "В больницах округа в тяжелом состоянии находится 143 пациента, в состоянии средней тяжести - 826. Общее количество жителей округа, находящихся с подозрением на заболевание, составляет 842 человека", - сообщили журналистам в рабочей группе.

Наибольшее число заразившихся в округе в Дагестане: за сутки число инфицированных увеличилось на 153 - до 1147 человек (четвертое место в стране). По данным регионального Минздрава, больше всего заболевших регистрируется в Махачкале, в Каспийске, Хасавюрте и в Карабудахкентском районе. "Игнорирование мер самоизоляции приводит к росту числа заболевших. В связи с чем в очередной раз призываем население оставаться дома, отказаться от визитов по гостям, общаться с друзьями, родными и близкими только посредством современной телефонной связи, социальных сетей и различных мессенджеров", - сказал ТАСС представитель министерства.

В Северной Осетии за сутки подтверждены еще 121 случай, всего в республике заражены 670 человек, из них 72 выздоровели, двое умерли. В Чечне положительные тесты выявлены у 447 человек (плюс 18 за сутки), выписаны 79. За сутки умер еще один заразившийся, всего умерли семь человек. Диагноз "коронавирус" за сутки подтвержден еще у 38 человек на Ставрополье, общее число заразившихся выросло до 491. За сутки два человека умерли, за все время умерло девять человек с коронавирусом.

В Ингушетии зафиксировано 43 новых случая заражения, всего в регионе 633 инфицированных, из которых в тяжелом состоянии в реанимации находятся 60 человек, при этом число выздоровевших увеличилось до 102. В Кабардино-Балкарии прирост за сутки составил 38, в регионе всего 367 подтвержденных случаев заражения COVID-19, выздоровели 34. За сутки умер еще один пациент - мужчина 83 лет. По данным регионального штаба, он страдал сердечно-сосудистым сопутствующим заболеванием. Всего умерших в республике - двое. В Карачаево-Черкесии подтверждено 13 новых случаев заражения, всего 313, из них 14 выздоровели.

Теги
РоссияСКФОПандемия коронавируса нового типа
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