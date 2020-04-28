Предприятия АПК Ставрополья увеличили производство тепличных овощей с начала года на 35%

СТАВРОПОЛЬ, 28 апреля. /ТАСС/. Сельскохозяйственные предприятия Ставропольского края в I квартале 2020 года произвели 11,6 тыс. тонн тепличных овощей, что на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе Северо-Кавказстата.

"В январе - марте в 2020 году в сельскохозяйственных организациях (без субъектов малого предпринимательства) производство овощей закрытого грунта составило 11,6 тыс. тонн, что на 35% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года", - говорится в сообщении.

Ранее в краевом Минсельхозе сообщали, что увеличивать производство овощей защищенного грунта в регионе удается за счет расширения площадей существующих теплиц и ввода в эксплуатацию новых. На начало 2020 года площадь тепличных комплексов в крае составляла 230 га, в текущем году к вводу планируется четыре новых тепличных комплекса общей производственной площадью 64 га.

Общий объем производства продукции сельского хозяйства в I квартале 2020 года на Ставрополье, по предварительным данным Северо-Кавказстата, составил 17,7 млрд рублей. Это на 4,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.