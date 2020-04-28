Петербургская компания создаст проект рекультивации 60-летней свалки в НАО

ТАСС, 28 апреля. Компания "Техно Терра" (Санкт-Петербург) выиграла конкурс на разработку проектно-сметной документации по рекультивации двух свалок в Ненецком автономном округе (НАО), одна из которых была открыта в 1960 году. Об этом во вторник сообщила пресс-служба администрации НАО.

"В НАО определился подрядчик по разработке проектно-сметной документации по рекультивации свалок в Нарьян-Маре и поселке Искателей. По итогам двух открытых конкурсов в электронной форме победителем признано ООО "Техно Терра" из Санкт-Петербурга. С подрядчиком в течение 10 дней будут заключены два контракта на общую сумму 18,8 млн рублей", - говорится в сообщении.

Согласно условиям контрактов, подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, а также пройти государственные экспертизы и согласование проектов в Росприроднадзоре. Как пояснили в департаменте природных ресурсов, экологии и АПК НАО, готовые проекты должны предусматривать рекультивацию свалочных тел полигонов, сбор, очистку и предотвращение образования сточных вод и свалочного газа. После рекультивации на месте свалок должны появиться функциональные зоны природного ландшафта.

Свалка твердых, жидких бытовых отходов, открытая 60 лет назад, расположена в 3,5 км от Нарьян-Мара, общая площадь отчуждения составляет порядка 16 га. За время эксплуатации на свалке было размещено 502,5 тыс. кубометров отходов.

Свалка твердых, жидких бытовых отходов поселка Искателей была организована в 1983 году. Общая площадь земельного участка, выделенного под свалку - 246,8 тыс. кв.м. За время эксплуатации на объекте было размещено более 401 тысячи кубометров твердых коммунальных и порядка 5,9 млн кубометров жидких отходов.