Паводковую ситуацию в Якутии будут контролировать с помощью беспилотников

ЯКУТСК, 29 апреля. /ТАСС/. Специалисты с помощью дронов будут следить за паводковой обстановкой в Якутии в 2020 году. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе авиакомпании "Полярные авиалинии".

Начало паводков зафиксировано в Якутии в понедельник. По сообщениям властей, ледоход на реке Лене начался на 10 дней раньше плановых значений. По состоянию на вторник угрозы населенным пунктам нет, критических уровней подъема воды не зарегистрировано.

"Беспилотники "Полярных авиалиний" готовы к мониторингу паводковой ситуации. Группой по эксплуатации беспилотных летательных аппаратов АК "Полярные авиалинии" проведены тренировочные полеты в Намском районе. С высоты более 400 м специалистами осмотрены берег реки Лены, состояние ледового покрова, определены возможные места возникновения заторных явлений", - говорится в сообщении.

Полет показал полную готовность спецтехники и соответствующего оборудования. Ранее беспилотники "Полярных авиалиний" использовали для воздушного мониторинга паводковой обстановки, выявления очагов возгорания в лесах, а также в спасательных мероприятиях по поиску людей, пропавших в якутской тайге.

Авиакомпания "Полярные авиалинии" работает на 80% территории республики. Выполняет регулярные пассажирские рейсы по 23 межрайонным направлениям и более чем 130 внутрирайонным направлениям.

Якутия - один из самых паводкоопасных регионов России. Весной и летом 2018 года от паводка в Якутии пострадали 63 населенных пункта, были подтоплены почти 1,5 тыс. жилых домов. Ущерб превысил 1,4 млрд рублей. В 2019 году удалось избежать затопления жилых домов. В некоторых населенных пунктах оказались затоплены дороги, временные дамбы, взлетно-посадочные полосы аэропортов. Была создана группировка системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций из 16,5 тыс. человек, задействовано 2,1 тыс. единиц техники.