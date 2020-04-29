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Более 4 тыс. детей смогут обучаться в мобильном технопарке "Кванториум" на Ставрополье

Он начнет работу 1 сентября 2020 года

ПЯТИГОРСК, 29 апреля. /ТАСС/. Мобильный технопарк "Кванториум" на Ставрополье начнет работу 1 сентября 2020 года. Обучение в нем смогут пройти более 4 тыс. детей из шести муниципалитетов края. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе министерства образования региона.

"В первом мобильном технопарке "Кванториум", который с 1 сентября 2020 года начнет свою работу, смогут обучаться более 4 тыс. детей из 6 муниципалитетов Ставропольского края. Мобильный технопарк будет располагаться на базе филиала Центра "Поиск" в городе Михайловске, где уже ведут свою работу в качестве структурных подразделений детский технопарк "Кванториум-Ставрополь" и Центр цифрового образования детей "IT-куб", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мобильный технопарк "Кванториум" - это специализированная мобильная лаборатория на базе транспортного средства, оснащенная таким образовательным оборудованием, как шлемы виртуальной реальности, планшеты, квадрокоптеры, образовательные робототехнические конструкторы, 3D-принтеры, лазерный гравер и многим другим. "Такой формат технопарка обеспечит доступность программ технической и естественнонаучной направленностей для школьников среднего и старшего звена в сельской местности и малых городах края", - отмечается в пресс-релизе.

По данным министерства, проект мобильного технопарка охватит шесть муниципальных округов края: Буденновский, Грачевский, Изобильненский, Кочубеевский, Минераловодский и Предгорный.

Первый "Кванториум" в Ставропольском крае был открыт в Шпаковском районе недалеко от Ставрополя в 2017 году. По информации регионального Минобразования, в образовательных программах и различных научных конкурсах на базе этого технопарка в 2019 году участвовали более 4 тыс. школьников.

Создание технопарков в российских регионах проходит в рамках нацпроекта "Образование", который охватит период с 2019 года по 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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