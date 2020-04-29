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Мемориал с Вечным огнем отреставрируют в сквере Победы в Лермонтове

Там также построят детские игровые площадки и сделают велосипедную дорожку

ПЯТИГОРСК, 29 апреля. /ТАСС/. Сквер Победы благоустроят в 2020 году по национальному проекту в городе Лермонтове Ставропольского края. Там построят детские игровые городки, велосипедную дорожку, а также отреставрируют мемориал с Вечным огнем, сообщила в среду пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

"В этом году в еще одном городе Кавказских минеральных вод - городе Лермонтове - пройдут работы по благоустройству. Здесь обновят сквер Победы по улице Решетника. Проектом запланировано провести большую работу, после завершения которой сквер преобразится до неузнаваемости", - говорится в сообщении.

В частности, будут заменены покрытия на пешеходных дорожках, установят бордюры из искусственного камня, новые фонари, скамейки и урны. Кроме того, проведут реставрацию существующих памятников, мемориала с Вечным огнем героям войны и памятника шахтерам. Также будут созданы детские игровые площадки из нескольких тематических городков для разных возрастных групп. У восточной границы сквера создадут велосипедную дорожку.

Отмечается, что все работы планируется завершить к осени этого года.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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