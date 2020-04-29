Прокуроры в 12 регионах России добились закупки редких лекарств для детей-инвалидов

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Прокуроры добились покупки льготных лекарств для лечения редких заболеваний детей-инвалидов в 12 регионах России. Об этом сообщили ТАСС в Генпрокуратуре.

Так, в Калининградской области после проверки сообщений о том, что детей, у которых имеется редкое генетическое заболевание - спинальная мышечная атрофия, - не обеспечивают необходимыми лекарствами, несмотря на обращения родителей в региональный Минздрав, прокуратура добилась принятия областной думой закона о дополнительном финансировании из регионального бюджета в размере 80 млн рублей. В итоге детская областная больница заключила контракт на поставку лекарства.

В Петербурге прокуратура внесла представление для защиты прав ребенка-инвалида, страдающего муковисцидозом, которому необходим ряд лекарств и медицинских изделий, не входящих в стандарт оказания медицинской помощи детям. Но из-за бездействия уполномоченных органов на протяжении длительного времени ребенок оставался без жизненно важной терапии с использованием медицинских изделий (небулайзеров и ингалятора) и препаратов "Мометазон" и "Назонекс". По результатам рассмотрения представления прокуратуры Санкт-Петербурга комитет по здравоохранению города закупил их для ребенка-инвалида.

"В целях восстановления прав детей, страдающих орфанными (редкими) заболеваниями, прокурорами республик Карелия, Хакасия, Удмуртской и Чеченской республик, Краснодарского, Красноярского и Хабаровского краев, Мурманской, Новгородской и Саратовской областей также принимались меры реагирования, направленные на исполнение органами исполнительной власти субъектов РФ возложенных обязательств по обеспечению детей лекарствами", - отметили в Генпрокуратуре.

Вопросам льготного обеспечения детей-инвалидов жизненно необходимыми препаратами уделяется особое внимание, о ситуации информируется Минздрав. "С 2019 года дети, страдающие отдельными редкими заболеваниями, обеспечиваются необходимыми лекарственными препаратами за счет средств федерального бюджета, что способствует улучшению финансового обеспечения региональных программ по приобретению необходимых лекарств", - добавили в Генпрокуратуре.