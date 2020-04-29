Центральный военный округ собрал для проекта "Дорога памяти" более 6,5 млн документов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие Центрального военного округа оцифровали более 6,5 млн документов для мультимедийного проекта "Дорога памяти", сообщил в среду на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС замкомандующего войсками округа генерал-лейтенант Евгений Поплавский.

"В Центральном военном округе развернута и организована работа на 1 706 пунктах оцифровки фронтовых писем и фотографий. Собрано более 6,5 млн материалов, в том числе 385 тыс. с фотографиями", - сказал он.

Министерство обороны начало реализацию проекта "Дорога памяти", чтобы увековечить память всех советских солдат. Предполагается реализовать его в виде мультимедийного музейного комплекса, представляющего собой галереи с тематическими залами. Филиал Центрального музея Вооруженных сил России с историко-мемориальным комплексом "Дорога памяти" будет открыт в мае вместе с главным храмом ВС РФ.