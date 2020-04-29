Власти КБР выделили 660 млн рублей на борьбу с коронавирусом

НАЛЬЧИК, 29 апреля. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) выделили дополнительно 660 млн рублей на поддержку населения, борьбу с распространением коронавируса, обеспечение устойчивости экономики и исполнение социальных обязательств. Об этом в среду сообщил глава региона Казбек Коков в ходе встречи с руководителями общественных организаций республики, которая состоялась в режиме видеоконференции.

"В республике утвержден и реализуется план первоочередных мер по устойчивому развитию экономики и социальной стабильности в условиях новой коронавирусной инфекции. Хочу заверить, что те резервы, которые удалось мобилизовать за последние дни в республике, дали возможность исполнять все взяты нами на себя социальные обязательства и выделить дополнительные средства на борьбу с коронавирусом и в медицинской части, и в социальной сфере. Всего на реализацию мер по ситуации мы дополнительно предусмотрели в республиканском бюджете порядка 660 млн рублей", - сказал Коков.

Он добавил, что в республике организована помощь людям старшего поколения и малоимущим семьям, семьям с детьми в виде продуктовых наборов. "Знаю, что многие из вас активно включились в эту работу, и большое искреннее спасибо вам за это. Спасибо представителям бизнеса, которые откликнулись и объединились вокруг этой проблемы. Всю работу по поддержке граждан мы будем продолжать и наращивать темпы, помощь делать более адресной", - отметил глава региона.

Он добавил, что власти четко осознают все издержки принятых ограничительных мер, нанесен удар по экономике республики и это влияет на качество жизни жителей КБР. Вместе с тем Коков рассчитывает, что такие отрасли экономики как АПК, внутренний туризм и цифровая экономика в нынешних условиях, а также после выхода из кризиса будут развиваться динамичнее.

По данным республиканского оперативного штаба, в Кабардино-Балкарии на 29 апреля зарегистрировано 412 случаев заражения коронавирусом, в том числе 45 человек заразились за прошедшие сутки, выздоровели 50 человек, умерли двое. Дома под медицинским наблюдением остаются 1 361 человек. Состояние шестерых инфицированных оценивается врачами как крайне тяжелое, все они находятся на аппаратах ИВЛ, в регионе протестированы 13 801 человек.