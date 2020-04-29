Открытие монумента Родины-матери на Мамаевом кургане перенесли из-за пандемии

ТАСС, 29 апреля. Открытие после реставрации скульптуры "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде, запланированное к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, перенесено в связи с ограничениями из-за коронавирусной инфекции на более поздний срок. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции в ТАСС в режиме видеоконференцсвязи директор музея-заповедника "Сталинградская битва" Алексей Дементьев.

Мемориальный комплекс на Мамаевом кургане является одним из объектов музея-заповедника. В начале марта директор музея сообщал, что монумент откроется после реставрации накануне Дня Победы, примерная дата торжественного открытия планировалась на конец апреля.

"Реставрационные работы закончены. Торжественное открытие, к сожалению, в связи с теми ограничениями, которые сейчас введены, перенесено на более поздний срок", - сказал Дементьев.

Он уточнил, что виртуальное посещение Мамаева кургана возможно и сейчас: это можно сделать, совершив онлайн-тур по мемориальному комплексу в любой праздничный майский день, включая, безусловно, День Победы - 9 Мая.

Реконструкция и история монумента

Комплексная научная реставрация на главном монументе мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане "Родина-мать зовет!" проводилась впервые с момента его создания. Работы начались в 2017 году в связи с подготовкой к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В ходе реставрации внутри монумента были заменены все 99 стальных канатов, которые силой натяжения удерживают статую на опорной плите. Также была выполнена реставрация бетонной поверхности монумента при помощи специальных строительных лесов. В результате монументу возвращен его более светлый цвет.

В 1967 году под руководством скульптора Евгения Вучетича на Мамаевом кургане, который зачастую называют главной высотой России, был построен архитектурно-мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы". В центре на самой вершине установлена 85-метровая скульптура "Родина-мать зовет!". Монумент изображает женщину, которая с мечом в руке призывает в бой солдат Красной Армии. Для сравнения, высота статуи Свободы в Нью-Йорке 46 метров, статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро - 38 м. Мамаев курган признан одним из семи чудес России. Этот мемориал вошел в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.