На Ставрополье 28 ветеранов боевых действий в 2020 году обеспечат жильем

ПЯТИГОРСК, 29 апреля. /ТАСС/. Жильем обеспечат на Ставрополье в 2020 году обеспечат около 30 ветеранов боевых действий, на это направят порядка 16 млн рублей, сообщила в среду пресс-служба министерства строительства и архитектуры региона.

"В Ставропольском крае 28 ветеранов боевых действий занимаются подбором будущего жилья", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, из федерального бюджета на эти цели выделено около 16 млн рублей.

"Размер государственной помощи на улучшение жилищных условий для данной категории граждан составляет порядка 550 тыс. рублей", - приводятся в сообщении слова министра строительства и архитектуры края Валерия Савченко.

Отмечается, что всего в регионе 146 ветеранов боевых действий: 28 - получат выплаты в 2020 году, еще 118 человек - в последующие годы в порядке очереди.