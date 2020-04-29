Авторы творческих видеороликов получат финансовую поддержку арт-кластера "Таврида"

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апреля. /ТАСС/. Команда арт-кластера "Таврида" в мае будет выплачивать от 10 до 30 тыс. рублей авторам просветительских или творческих онлайн-стримов и видеороликов, которые примут участие в проекте #ТавридаПомогает. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе фестиваля.

Ссылку на форму для подачи заявок разместили на официальных страницах арт-кластера в социальных сетях "Вконтакте" и Instagram. Возможные темы онлайн-стримов и авторских видеороликов: дизайн, искусствоведение, медиа, мода, народное творчество, музыка, театр и кино, литература, юмор, архитектура и скульптура, хореография.

"Мы с вами знаем, чем зарабатывают люди искусства: концерты, спектакли, выставки и многое другое, что в условиях борьбы с коронавирусом просто невозможно. Сейчас важно поддержать творческих людей. Проект позволит молодым профи искусства стать частью нашей команды, поделиться своим талантом, нам - привлечь больше надежных партнеров для наших онлайн-проектов "Таврида на удаленке" и "Таврида - детям", а потребителям - получить полезный контент отличного качества", - приводятся в сообщении слова руководителя арт-кластера "Таврида" Сергея Першина.

В сообщении уточняется, что жюри в течение месяца в постоянном режиме будет отсматривать присланные заявки и выбирать тех, кто получит финансовую поддержку.

Форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году проект расширяется до формата арт-кластера и теперь включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября), фестиваль творческих сообществ "Таврида-Арт" (20-26 августа), а также капитальное строительство стационарного образовательного центра "Арт-резиденция "Таврида" (окончание строительства - в 2022 году). Организатор проекта - Центр развития культурных инициатив.