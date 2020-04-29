В Геленджике ко Дню Победы появится стена памяти с фотографиями 2 тыс. фронтовиков

КРАСНОДАР, 29 апреля. /ТАСС/. Стену памяти, на которой разместят более 2 тыс. фотографий участников Великой Отечественной войны, начали устанавливать в центре города-курорта Геленджик Краснодарского края. Завершить работы планируется до Дня Победы, сообщили журналистам в среду в пресс-службе городской администрации.

"Сегодня начались работы по установке конструкции нового, масштабного проекта. Стену памяти с фотографиями ветеранов установят у Вечного огня на набережной курорта уже совсем скоро", - сообщили в администрации, уточнив, что завершить работы планируется до Дня Победы.

В пресс-службе добавили, что конструкция длиной 10 м и высотой 3 м будет вмещать около 2 тыс. фотографий участников Великой Отечественной войны, которые в течение нескольких месяцев собирали жители курорта.

В пресс-службе городской администрации ТАСС рассказали, что аналогичную стену памяти установили в селе Прасковеевка, где проживают около 200 жителей.

Юг современной России, в том числе территория Кубани и Причерноморье, оказался оккупирован во время Битвы за Кавказ, начавшейся летом 1942 года. Краснодар был занят в середине августа 1942 года, отбит советскими войсками 12 февраля 1943 года, а полностью Кубань была освобождена осенью того же года.

Именно на территории современного Краснодарского края удалось остановить прорывавшиеся к кавказской нефти немецкие войска. Линия обороны проходила по горным хребтам неподалеку от Туапсе и Горячего Ключа, советские войска 150 дней сдерживали врага. С лета 1942 года, когда пал Севастополь, Туапсинский порт являлся главной военно-морской базой Черноморского флота.