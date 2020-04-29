В Нидерландах нашли могилу пропавшего без вести в годы войны жителя Вологодской области

ВОЛОГДА, 29 апреля. /ТАСС/. Нидерландский Фонд "Советское Поле Славы" разыскивает родственников пропавшего без вести в годы Великой Отечественной войны жителя Вологодской области. Фонд установил, что Алексей Егорович Пожарищенский похоронен на Советском Поле Славы в Леуздене, сообщила в среду пресс-служба правительства Вологодской области.

"В преддверии 75-летия Великой Победы мы узнали место захоронения еще одного героя Великой Отечественной войны. Оказалось, что наш земляк Алексей Егорович Пожарищенский, о судьбе которого ничего не было известно с осени 1942 года, нашел свой последний приют в далеких Нидерландах. Именно оттуда пришло известие, что нидерландский Фонд "Советское Поле Славы" разыскивает родственников Ивана Федоровича, чтобы восстановить историческую связь поколений", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Алексей Егорович Пожарищенский был призван на фронт в ноябре 1940 года Великоустюгским райвоенкоматом, был захвачен немцами в плен и умер в лагере военнопленных, похоронен на Советском Поле Славы в Леуздене.

Фонд "Советское Поле Славы" ведет свою работу в Королевстве Нидерланды. Сотрудники Фонда ухаживают за мемориалом и кладбищем на месте бывшего немецкого лагеря для военнопленных, на котором похоронены 865 военнослужащих из Советского Союза. Они ищут родственников советских воинов, чьи имена удалось доподлинно установить. А также ведут большую исследовательскую работу, чтобы повысить осведомленность об огромных жертвах, которые были принесены народами бывших республик СССР во время Второй мировой войны.

Сотрудникам фонда удалось найти более 200 семей из России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Грузии, Узбекистана и Армении, чьи близкие погибли в плену и захоронены под Амерсфортом.