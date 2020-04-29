Музей в Петербурге впервые покажет план Берлина, составленный в блокадном Ленинграде

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 апреля. /ТАСС/. План Берлина, составленный картографами в осажденном Ленинграде в 1943 году, впервые покажут публике в рамках онлайн-выставки к юбилею Победы. Проект, рассказывающий о работе военных топографов, подготовил Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, сообщили ТАСС в среду в его пресс-службе.

"На выставке будут представлены уникальные карты... а также документы и фотографии, свидетельствующие о роли военных топографов в подготовке боевых действий Ленинградского, Западного и Карельских фронтов. Впервые будет представлен "План города Берлина", созданный в 1943 году в блокадном Ленинграде, названный сотрудниками картографической части - "Карта Победы". План в масштабе 1:5000 создавался по крупицам: было нанесено более 6 тыс. названий улиц, площадей, зданий, мостов и прочих городских объектов", - рассказали в музее.

Виртуальную выставку музей откроет 2 мая, в день 75-й годовщины взятия Берлина. Материалы, которые смогут увидеть посетители сайта музея, дают представление о разнообразии задач, которые выполняли военные топографы: об обеспечении войск планами городов, военно-топографическими описаниями местности, специальными картами, кодированными картами, рельефными картами, макетами местности и городов и другими топографическими документами.

"Картографы, истощенные блокадой, работали в очень сложных условиях. Им приходилось поднимать 50-килограммовые бобины для зарядки специального фотооборудования, буквально вручную вытаскивать из Невы огромные глыбы льда для охлаждения типографских машин. Во время воздушной тревоги сотрудники картографической части даже не спускались в убежища - слишком много времени требовалось для того, чтобы убрать все необходимое для работы", - отметили в музее.

Пока выставка находилась в процессе подготовки, музейная коллекция пополнилась альбомами, воспоминаниями и кинопленкой из семейного архива подполковника Николая Диского, служившего в штабе Ленинградского фронта в звании майора и имевшего отношение к созданию "Плана города Берлина". Документы передала музею его внучка, рассказали в учреждении.

"Этой необыкновенной и уникальной по содержанию выставкой мы хотим рассказать о людях особой профессии - военных топографах, геодезистах, картографах, вывести их из "тени секретности" и воздать должное их подвигу", - привели в пресс-службе слова директора музея Елены Лезик. Выставка будет работать до 30 июня, и как только будут сняты ограничения из-за пандемии коронавируса, ее планируется показать публике в пространстве музея. В организации проекта приняли участие Санкт-Петербургское военно-историческое общество "Корпус военных топографов", а также факультет топогеодезического обеспечения и картографии Военно-космической Академии им. А.Ф. Можайского.