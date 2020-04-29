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75-летие Победы

Литературный музей Петербурга открыл проект о ленинградских писателях - участниках войны

Виртуальная выставка расскажет, в частности, о судьбах Всеволода Рождественского, Вениамина Каверина и Михаила Зощенко

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 апреля. /ТАСС/. Государственный литературный музей "ХХ век" в Санкт-Петербурге представил к 75-летию Победы онлайн-проект "Пулей и словом" о ленинградских писателях - участниках войны, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе учреждения. Виртуальная выставка расскажет о судьбах Всеволода Рождественского, Вениамина Каверина, Михаила Зощенко и многих других.

"Наш рассказ о людях, которые говорили с бойцами со страниц центральных газет и фронтовых многотиражек, озвучивали радиогазету, участвовали в боевых вылетах и дальних морских походах, ходили в атаку и принимали командование на себя. Всеволод Рождественский, Александр Гитович, Вениамин Каверин и другие, будучи сложившимися литераторами, вложили весь душевный и творческий жар в разящее слово военкора. Оно было жизненно необходимо бойцам - заставляло забыть о страхе и смерти, делало солдата сильнее", - рассказали в музее.

Виртуальная выставка является частью большого выставочного проекта "Пулей и словом", созданного музеем к 75-летию Победы. Ежедневно по 9 мая в социальных сетях Государственного литературного музея "ХХ век" будет публиковаться очередная часть виртуальной выставки об одном из писателей-фронтовиков. Это будут рассказы, стихи, истории писателей, сопровождаемые аудио- и видеорядом.

"Известный на всю страну писатель и орденоносец Первой мировой войны Михаил Зощенко, имеющие опыт финской войны Илья Авраменко и Борис Лихарев, другие писатели несли в своих пьесах, очерках и стихах тему победы в войне, выступали с ними в осажденном Ленинграде и везде, куда только позволяло добраться кольцо фашистской осады", - отметили в музее.

Среди героев выставки - писательница, сценаристка Вера Кетлинская и поэтесса, журналист Елена Вечтомова, которые читали стихи и обращения у радиомикрофона, собирали оперативный материал на предприятиях. "Павел Лукницкий стал летописцем блокадного Ленинграда. Песня Николая Брауна звучала во флоте. Поэт Юрий Инге погиб в начале войны, а его стихотворное слово в листовках дошло до Берлина", - добавили в музее.

Государственный литературный музей "XX век" был создан в 2007 году на базе Музея-квартиры Михаила Зощенко, который, в свою очередь, открылся за 15 лет до этого, в 1992 году, в знаменитом Писательском доме на канале Грибоедова, 9. Постепенно собрание музея стало документировать историю ленинградской писательской организации в целом, с 1921 года по настоящее время. Музей является обладателем, в числе прочих, персональных коллекций Николая Заболоцкого, Евгения Шварца, Вениамина Каверина, Всеволода Рождественского и других жильцов дома.

Теги
РоссияСанкт-Петербург75-летие Победы
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