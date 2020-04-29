Музей в Карачаево-Черкесии проведет виртуальную экскурсию в День Победы

ЧЕРКЕССК, 29 апреля. /ТАСС/. Работники Карачаево-Черкесского историко-культурного природного музея-заповедника им. М. О. Байчоровой в День Победы проведут виртуальную экскурсию по выставке "Годы, опаленные войной", рассказали в среду в пресс-службе главы и правительства региона.

"9 мая планируется провести виртуальную экскурсию по выставке "Годы, опаленные войной". Сотрудники музея в этот день также проведут прямой эфир экскурсии в аккаунте Instagram и Facebook", - рассказали в пресс-службе.

Сотрудники музея также открыли рубрику "Навечно в памяти народной" и на официальных аккаунтах музея опубликовали фото 26 героев Великой Отечественной войны и героев России из Карачаево-Черкесии, а также предметы их одежды и оружия. В музее организовали акцию "Мы о войне стихами говорим", участвуя в которой, школьники со всей республики читают стихи на военную тематику, поют песни военных лет и присылают видео-ролики сотрудникам музея.

Ранее сообщалось, что в связи с ситуацией, связанной с пандемией коронавируса, в Карачаево-Черкесиии будут раздавать жителям георгиевские ленточки в продуктовых магазинах, аптеках, на АЗС, которые открыты в данный период.

На сегодняшний день в Карачаево-Черкесии проживают 115 ветеранов Великой Отечественной войны (из них 87 человек - фронтовики и инвалиды войны), 1 677 тружеников тыла, 163 вдовы погибших ветеранов. С 2008 года поддержку региональных властей в виде субсидий на улучшение жилищных условий получили 1252 ветерана и вдовы.