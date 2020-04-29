В Дербенте к 75-летию Победы реконструируют Воинское кладбище

МАХАЧКАЛА, 29 апреля. /ТАСС/. Воинское кладбище в Дербенте, где захоронены более 900 военнослужащих, погибших в разные годы, реконструируют к 75-летию Победы. В настоящее время работы по реконструкции находятся на завершающей стадии, сообщили в среду в пресс-службе администрации Дербента.

"В Дербенте завершается реконструкция Воинского кладбища… Ранее на могилах на Воинском кладбище не было мемориальных именных табличек, имена погибших воинов были выбиты на самих надгробиях, где эти данные от времени и повреждений были уже еле видны. Поэтому глава Дербента Хизри Абакаров принял решение к 75-летию Великой Победы благоустроить территорию Воинского кладбища и привести в порядок захоронения", - говорится в сообщении.

В городской администрации уточнили, что на кладбище уже установлены мраморные таблички захороненных участников Великой Отечественной войны, оборудована тротуарная плитка, фонари освещения, высажено 40 туй, обустроен газон. "Каждый этап работ контролируют депутаты городского собрания и сотрудники администрации", - добавили в пресс-службе.

Воинское кладбище было создано в 1942 году, на его территории находятся 911 захоронений военнослужащих, погибших в разные годы, в том числе 228 солдат и офицеров Дербентского гарнизона русской императорской армии.